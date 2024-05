Pensione, se commetti questo errore imperdonabile sei fritto | Ti fanno restituire tutto fino all’ultimo centesimo, sono tremendi

Se percepisci la pensione, presta attenzione a questo dettaglio… prima che il governo ti costringa a restituire ogni centesimo.

Molti lavoratori non si rendono conto di quanto un piccolo errore possa avere un impatto devastante sulle loro pensioni.

Infatti, commettere un errore imperdonabile potrebbe significare finire “fritti” finanziariamente.

Le regole rigide e i controlli severi possono portare a dover restituire fino all’ultimo centesimo, lasciando i pensionati in una situazione difficile da affrontare.

In questo articolo esamineremo quali sono gli errori più comuni che possono compromettere la pensione e come evitarli. Se vuoi goderti la pensione senza brutte sorprese, è essenziale conoscere queste trappole e agire di conseguenza.

Ecco in quali circostanze ti tocca rimborsare tutto

Perdere la pensione che già si percepisce può sembrare un’eventualità remota, ma purtroppo esistono situazioni che possono condurre proprio a questo esito. È quanto accade in particolare a coloro che godono delle misure di pensionamento anticipate, come le quote 103, 102 o 100, dove un semplice errore può portare alla revoca del beneficio pensionistico. Le misure per i quotisti sono da sempre caratterizzate da vincoli e particolarità ben precise, spesso poco conosciute dai pensionati stessi.

Uno dei principali vincoli è il divieto di cumulo dei redditi da lavoro con quelli da pensione. In altre parole, una volta che lo Stato concede la pensione anticipata, si presuppone che il beneficiario non abbia più intenzione di lavorare. Per coloro che rientrano nella categoria della quota 103, anche nel 2024, lavorare anche solo per pochi giorni o guadagnare pochi euro comporta gravi rischi. Infatti, oltre alla sospensione della pensione, si rischia la restituzione delle somme percepite in passato. L’unica attività lavorativa consentita è quella di lavoro autonomo occasionale, con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.

Attento a non commettere questi errori

La stessa situazione si applica all’Ape sociale nel 2024 e all’Anticipo pensionistico sociale: il divieto di cumulo rimane valido. Chiunque commetta l’errore di continuare a lavorare rischia di dover dire addio alla pensione, con il dovere di restituire anche le somme già percepite. Ma i rischi non finiscono qui: la restituzione delle somme già percepite in pensione è calcolata in base al mese in cui il pensionato risulta al lavoro. A partire dal rateo del mese di gennaio dell’anno in cui ha deciso di tornare al lavoro, il pensionato dovrà restituire tutte le somme ricevute come pensione.

È dunque di vitale importanza per i pensionati quotisti conoscere bene le regole e i vincoli delle proprie misure pensionistiche, per evitare errori che potrebbero compromettere il proprio sostentamento. È consigliabile informarsi adeguatamente presso gli enti previdenziali competenti o rivolgersi a un consulente esperto in materia pensionistica. Pur godendo di misure di pensionamento anticipate, i quotisti devono prestare particolare attenzione per non incorrere in sanzioni e rischi di revoca della pensione. Un errore può avere conseguenze gravi non solo sul presente, ma anche sul passato e sul futuro economico del pensionato.