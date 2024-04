Questa bici non possono rubartela nemmeno i ladri più incalliti | La puoi lasciare anche slegata: mai più brutti risvegli

Leggera, ultratecnologica e richiestissima: è questa l’unica bici al mondo in grado di respingere qualsiasi ladro.

Milioni di persone ormai sono proprietari di una bici elettrica e gran parte di loro la utilizzano quotidianamente, per esempio per andare al lavoro o per compiere altri tipi di faccende. In ogni caso è inconfutabile la crescente popolarità che questo modello di bici ha assunto negli ultimi anni.

Un exploit che pochi avevano previsto ma che per molti era alquanto inevitabile, soprattutto nelle grandi città, che pullulano di macchine ed inquinamento. Perciò la bici elettrica rappresenta un’ottima alternativa per evitare di rimanere bloccati nel traffico e al tempo stesso per limitare la propria impronta ecologica.

Quando però si tratta di scegliere la bici più adatta alle vostre esigenze, c’è davvero l’mbarazzo della scelta. Ma oggi vogliamo introdurvi una bici elettrica unica nel suo genere. Economica e leggera, rappresenta una vera e propria rivoluzione in questo settore.

Una bici rivoluzionaria

L’azienda Ado, specializzata nella produzione di bici elettriche, ha da poco presentato uno straordinario modello, appartenente alla linea urbana Air. Chiamata per l’appunto Carbon Air, è realizzata in fibra di carbonio, un materiale non particolarmente comune per le auto né tantomeno per altri mezzi di trasporto, famoso per la sua leggerezza e resistenza.

Inoltre, questa bici è caratterizzata da un telaio pieghevole, in soli 15 secondi. Anche quest’ultimo è realizzato con fibra di carbonio, così come la forcella, il che la rende la city bike elettrica più leggera al mondo, arrivando a pesare soli 12,5 kg. La batteria è integrata nel reggisella e, secondo quanto riferito dall’azienda produttrice, il veicolo offre un’autonomia di circa 100 km con una singola carica.

L’antifurto

La Carbon Air si differenzia da tutte le altre bici elettriche, non solo per sua struttura in fibra di carbonio, ma anche per la presenza di una funzione antifurto che integra un modulo Smart Connect nella bicicletta, capace di eseguire la localizzazione GPS della bicicletta, in modo che il conducente sa sempre il luogo in cui quest’ultima si trova semplicemente consultando l’applicazione.

Non solo, tramite cellulare si riceveranno notifiche ogniqualvolta il veicolo si muove o cade mentre è parcheggiata. Anche se non si tratta di una caratteristica sconosciuta nel mercato delle e-bike urbane, la combinazione tra il telaio pieghevole in fibra di carbonio e la funzione antifurto rende la Air Carbon una delle bici elettriche più notevoli sul mercato. Per quanto riguarda la sua disponibilità, l’arrivo sul mercato è previsto entro la prossima estate.