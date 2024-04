Elettrodomestici vampiri, se usi questi tutti i giorni spendi 300€ in più di bolletta

Il caro vita aumenta sempre di più e con esso anche le bollette di elettricità. Usi questi elettrodomestici tutti i giorni? Fai attenzione, rischi una bolletta altissima.

Ormai da diversi mesi è stato reso noto che ci sono stati dei forti aumenti su gas ed elettricità. In particolare, a gennaio è stata rimossa l’Iva “di emergenza” che era stata inserita nei mesi precedenti e di conseguenza il prezzo del gaso non è più tutelato e quindi ci si aspetta delle bollette molto alte per i primi mesi del 2024.

L’Iva straordinaria per l’elettricità, invece, è ancora in corso e verrà rimossa ufficialmente in estate. Per il momento, quindi, si può stare tranquilli, ma bisogna ammettere che già i prezzi di adesso sono molto alti e chissà come diventeranno tra pochi mesi. In particolare, bisogna stare molto attenti a quando si usano gli elettrodomestici.

Gli elettrodomestici sono ormai diventati fondamentali nella vita quotidiana, ma bisogna usarli con parsimonia perché la maggior parte di questi possono consumare davvero tanto, causando un aumento pericoloso a fine anno.

Elettrodomestici, come fare per risparmiare

Quando state per comprare un elettrodomestico, fate sempre attenzione alla sua classe: i livelli vanno dalla A alla G, dove la A indica miglior efficienza e la G la peggiore. A proposito di acquisto di elettrodomestici, per risparmiare ci sono diverse alternative: dalla compravendita dell’usato allo sfruttamento dei vari bonus messi a disposizione dallo Stato, che hanno il fine di promuovere quelli a minore impatto ambientale.

Per risparmiare, inoltre, si possono installare delle prese di monitoraggio che tengono la situazione sotto controllo e avvertono se stiamo utilizzando troppo un determinato elettrodomestico. Inoltre, ovviamente, si possono usare tutte le alternative a basso consumo energico, come le lampadine.

Elettrodomestici, quali consumano di più?

Ormai tutti gli elettrodomestici o quasi sono diventati fondamentali nella vita di tutti i giorni. Purtroppo, uno tra quelli che consuma di più è uno dei più utili: la lavatrice. Seguono l’asciugatrice, l’aspirapolvere e il ferro da stiro. La lavatrice può diventare molto “pericolosa” dal punto di vista economico e farci spendere oltre 300 euro in più rispetto al solito, tra elettricità e gas utilizzato per scaldare l’acqua.

Per risparmiare sulla lavatrice si possono mettere in atto alcuni trucchetti, come per esempio utilizzarla solo in determinati giorni o in determinate fasce orarie. Accenderla dalle sette di sera alle quattro di notte dei giorni feriali fa consumare meno, così come utilizzarla in qualsiasi orario di domenica.