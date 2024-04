Trucco del gratta e vinci, come scegliere quello giusto per vincere

Ogni tanto giochi ai gratta e vinci? Lo sapevi che esistono degli accorgimenti che permettono di aumentare le probabilità di vittoria? Leggi qua.

Almeno una volta nella vita, tutti noi abbiamo giocato a un gratta e vinci. Si tratta di un tipo di gioco molto popolare in Italia e solitamente consiste nel grattare una schedina che potrebbe nascondere dei premi in denaro, anche molto alti. Le schedine si comprano solitamente in tabaccheria e l’unico vincolo che permette di acquistarle è la maggiore età: solo chi ha almeno 18 anni può comprare e giocare, dato che alla fine si tratta di gioco d’azzardo e bisogna sempre farlo responsabilmente.

In Italia esistono diversi tipi di gratta e vinci e il montepremi e le possibilità di vittoria solitamente aumentano con l’aumentare del prezzo; in generale, però, questi “grattini” (sono chiamati anche così), costano tra i cinque e i venti euro. Le somme che si possono vincere sono diverse, e solitamente vanno da 1 euro e cifre molto più alte, anche un milione.

Naturalmente, non si può sapere se in anticipo quale scheda, tra tutte quelle in vendita, è quella vincente. Tuttavia, ci sono degli accorgimenti che puoi mettere in pratica per far aumentare le tue possibilità di vincere qualche premio.

Gratta e vinci, i trucchi da tenere in considerazione

Quando ti rechi dal tabaccaio per comprare un gratta e vinci, fai attenzione a questi consigli. Innanzitutto, fai attenzione anche agli altri giocatori: se diverse persone stanno giocando da un po’ ma nessuno ha ancora vinto, le tue possibilità di vittoria aumentano. Al contrario, se qualcuno ha vinto da poco, allora è meglio optare per un altro gioco.

Quale tipo di biglietto comprare? Come detto sopra, le probabilità di vittoria aumentano con il salire del prezzo del gioco. Sotto i 5 euro, è più facile vincere, ma ovviamente è più probabile vincere cifre basse. Sopra i 5 euro, invece, vincere è meno probabile, ma si possono vincere premi più alti.

Gratta e vinci, cosa fare e cosa no

Quando hai finito di giocare e sei convinto di aver perso, meglio ricontrollare una seconda volta il biglietto: potresti aver contato male o non aver notato certi dettagli, oppure non aver compreso bene le regole. Anche se hai perso, conserva il biglietto: magari in futuro faranno un’estrazione con i biglietti perdenti, non è impossibile.

Infine, controlla il sito della Lotteria di Stato prima di giocare: potrebbe succedere che i premi di un gratta e vinci siano già stati assegnati, ma allo stesso tempo il biglietto sia ancora in commercio. A quel punto, opta per un altro gioco.