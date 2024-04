Tutti i codici segreti di Netflix per guardare le migliori serie che nessuno conosce | Ti si apre un mondo nuovo

Lo sapevi che se utilizzi delle precise combinazioni di numeri e tasti, Netflix ti mostrerà della funzionalità e dei titoli che probabilmente non conoscevi prima? Ecco cosa devi fare.

Oggi guardare film e serie tv online è diventato normalissimo. Se si pensa che fino a una decina di anni fa reperire online tutti i contenuti che si volessero non era semplicissimo, ci si rende conto che le piattaforme di streaming si sono evolute davvero tantissimo. Adesso, infatti, cercare i titoli è molto semplice e grazie alle piattaforme a pagamento si evitano non solo le pubblicità, ma si fa tutto legalmente.

Uno scenario che sembra assurdo se paragonato a quello di alcuni anni fa, quando l’unica soluzione sembrava dover “piratare“, quindi guardare o scaricare film e serie da siti non autorizzati, beccando tantissima pubblicità e a volte rischiando anche qualche virus. In più, la qualità non era sempre eccelsa, oppure la lingua non era quella desiderata.

Oggi ci sono diversi siti di streaming e scegliere il migliore non è facile. Un tempo, il re assoluto dello streaming a pagamento era Netflix, ma con gli anni sono nate anche tante altre piattaforme, come Amazon Prime Video o Disney+.

Netflix, le combinazioni di tasti segrete

Ancora oggi, comunque, Netflix mantiene la sua popolarità e regolarmente aggiorna il proprio catalogo cercando di accontentare il più possibile gli utenti, cosa non semplice dopo i recenti cambiamenti nel regolamento per quanto riguarda l’utilizzo degli account condivisi.

Non tutti sanno, però, che Netflix nasconde ancora dei segreti. Lo sapevi che premendo delle combinazioni di tasti specifiche, puoi avere accesso ai cataloghi suddivisi per tema? Ecco che cosa devi fare.

Netflix, come suddividere il catalogo per categorie e tema

Per riordinare il catalogo del sito in base ai generi, occorre copiare questo indirizzo nella barra di ricerca http://www.netflix.com/browse/genre/ e poi inserire la combinazione diversa a seconda del genere con cui volete ordinare la lista dei prodotti Netflix. Questa funzionalità è presente solo nella versione desktop.

Azione e avventura (codice 1365): Avventure d’azione e di guerra: 2125; Spionaggio e avventura: 10702; Avventure: 7442; Classici d’azione e d’avventura: 46576; Commedie d’azione: 43040; Film d’azione asiatici: 77232; Film di arti marziali: 8985; Film occidentali: 7700; Film d’azione stranieri: 11828; Film su fumetti e supereroi: 10118; Polizia d’azione e d’avventura: 9584; Thriller d’azione: 43048

Serie TV (codice 83); Docuserie: 10105; Miniserie: 4814; Realtà: 9833; Guerra: 25804; Britannica: 52117; Classica: 46553; Coreana: 67879; Azione e avventura: 10673; Fantascienza e fantasy: 1372; Cibo e Viaggi: 72436; Cult: 74652; Dramma: 11714; Mistero: 436; Horror: 83059; Fumetti: 10375; Per bambini: 27346; Giovani: 60951; Polizia: 26146; Scienza e natura: 52780

Film sullo sport (codice 4370): Arti marziali, boxe e lotta: 6695; Commedie sportive: 5286; Sport ed esercizio fisico: 9327; Documentari sportivi: 180; Drammi sportivi: 7243; Basket: 12762; Baseball: 12339; Boxe: 1244; Calcio: 12549; Football americano: 12803;

Film romantici (codice 8883): Commedie: 547; Drammi: 1255; Preferiti: 502675; Classici: 31273; Indipendenti: 9916; Stranieri: 7153; Sensuali: 35800; Eccentrici: 36103;

Documentari (codice 6839): Di guerra: 4006; Biografici: 3652; Scientifici e naturali: 2595; Musicali e concertistici: 90361; Viaggio e d’avventura: 1159; Stranieri: 516; Storici: 5349; Sul crimine: 987; Sportivi: 180; Sulla politica: 7018; Sulla religione: 10005; Socioculturali: 3675

Drammi (codice 5763): Basati su eventi reali: 3653; Tratti da libri: 4961; Guerra: 11; Biografici: 3179; Classici: 29809; Sportivi: 7243; Stranieri: 2150; Indipendenti: 384; Giovanili: 9299; LGBTQ: 500; Polizieschi: 6889; Politici: 6616; Romantici: 1255; Sociali: 3947; Sul mondo dello spettacolo: 5012.