Uova di Pasqua Lidl: tutti pazzi per la linea Deluxe | Il produttore riforniva anche Eataly ma nessuno sa chi è

La linea Deluxe commercializzata dai supermercati Lidl sta facendo innamorare i clienti: lo sapevi che il produttore di questo cioccolato ha lavorato con altri importantissimi brand, tra cui Eataly?

Pasqua sta arrivando e con questa festività non ci saranno solo le ferie, le abbuffate e le grigliate, ma ovviamente anche le intramontabili uova di Pasqua. Anche quest’anno ne sono state immesse sul mercato tantissime, di tutti i gusti e di tutte le marche. Ci sono state tantissime collaborazioni tra i vari brand e ne sono uscite alcune molto fantasiose, non solo nell’abbinamento degli ingredienti ma anche nelle sorprese.

Da ormai qualche settimana, infatti, tantissimi influencer sui vari social si divertono a spacchettare le uova, commentando la qualità del cioccolato o l’utilità delle sorprese trovate. Oppure, sono andati virali i video di tante persone che pesano le uova sulla bilancia per frutta e verdura ai supermercati, nel tentativo di capire quale sorpresa si trovi all’interno.

In particolare, delle uova che hanno avuto molto successo sono quelle della linea Deluxe vendute da Lidl. Il produttore non è famoso al pubblico, ma ha lavorato con Eataly e altre aziende importanti.

Uova di Pasqua, la linea Deluxe di Lidl

Le uova di Lidl pesano 350 grammi e costano molto poco, 7.99. Il prezzo sale di un euro per la variante al cioccolato bianco con granella di pistacchio e mandorle. Questa variante, in particolare, è piaciuta tantissimo al pubblico, sia per l’ottimo sapore, ma anche per l’idea. Anche quest’anno, quindi, la linea Deluxe non ha deluso, anche se la variante con le nocciole non è stata prodotta, nonostante il successo della scorsa Pasqua.

Ma chi è che produce queste uova di cioccolato? Di solito, si tende a pensare che i prodotti venduti nei discount come Lidl siano economici perché di scarsa qualità, ma questo è solo un pregiudizio. Costano poco solo perché non brandizzati, ma spesso i produttori sono gli stessi dei prodotti di lusso.

Uova di Pasqua Lidl, chi le produce?

E in questo caso chi produce le uova della linea Deluxe di Lidl? Non si tratta affatto di un’azienda piccola o poco conosciuta, bensì di La Suissa, un’azienda piemontese attiva fin dagli anni ’80. Fondata nel 1981 e con sede ad Arquata Scrivia, oggi è un’azienda storica e di successo, famosa soprattutto per il cioccolato, non solo sotto forma di uova di Pasqua, ovviamente.

Non vende i propri prodotti solo tramite Lidl, ma anche marchi più famosi e costosi, come Eataly, dove l’anno scorso ha proposto le uova di Pasqua, ovviamente a un prezzo più alto, ma comunque sempre ottime.