Dentista sociale, scopri come approfittare del bonus per il 2024 | Come curarsi senza far piangere il portafoglio

Le statistiche parlano chiaro: un italiano su due non va dal dentista a causa dei costi elevati. Ma la situazione sta per cambiare…

L’idea di recarsi dal dentista spesso suscita sentimenti di disagio e preoccupazione, sia per il dolore fisico che per l’impatto finanziario.

Questo è un dilemma ben noto per molti italiani, con tariffe private che si rivelano spesso proibitive per molte famiglie e la sanità pubblica che non riesce a soddisfare la crescente domanda di cure odontoiatriche.

Ma cosa si può fare per affrontare questa sfida?

Negli ultimi tempi, si è riaperto il dibattito sull’introduzione del cosiddetto “dentista sociale”. Ma in cosa consiste esattamente questa proposta?

Ecco chi sono e cosa fanno i dentisti sociali

Secondo recenti stime, ben il 60% degli italiani evita di sottoporsi a cure dentistiche principalmente a causa dei costi elevati. Questo comportamento ha conseguenze gravi sulla salute orale della popolazione. Statistiche del Ministero della Salute evidenziano che quasi il 30% degli adulti ha carie non trattate, mentre più di 6 milioni di adulti hanno perso in parte o totalmente i propri denti per mancanza di cure adeguate.

Il “dentista sociale” è un’idea volta a garantire cure dentali accessibili alle fasce meno abbienti della popolazione. Questo intervento si basa su accordi tra lo Stato, rappresentato dal Ministero della Salute, e associazioni professionali come l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI). Questo tipo di iniziativa non è nuovo: già in passato si sono avuti esempi di collaborazioni simili. In pratica, gli odontoiatri che scelgono di aderire a questo programma si impegnano a praticare tariffe calmierate ai pazienti che ne beneficiano. L’accesso a tali cure è solitamente riservato a individui in situazioni economiche difficili, valutate spesso attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Il prossimo passo nell’inclusione? Le università

Tuttavia, c’è anche un‘evoluzione più ampia in corso. Il Consiglio Superiore di Sanità, l’organo consultivo del Ministro della Salute, sta considerando approcci ancora più inclusivi, che includono la collaborazione con le università, che potrebbero giocare un ruolo significativo nell’implementazione dell’odontoiatria sociale. Le università potrebbero offrire cure dentali accessibili attraverso le loro cliniche universitarie o integrare la formazione degli studenti di odontoiatria con un focus sulla salute dentale della comunità. Questo potrebbe ampliare ulteriormente l’accesso alle cure odontoiatriche a un numero maggiore di individui, riducendo così l’impatto negativo sulla salute dovuto alla mancanza di cure dentali.

Le iniziative sembrano promettenti, ma rimane da vedere se saranno sufficienti a risolvere il problema. È necessario un impegno continuo da parte del governo, delle istituzioni accademiche e delle associazioni professionali per garantire che l’odontoiatria sociale diventi una realtà per tutti gli italiani che ne hanno bisogno. L’introduzione del “dentista sociale” rappresenterebbe un passo significativo verso un sistema sanitario più inclusivo ed equo. Offrire cure dentali accessibili non solo migliorerà la salute e la qualità della vita degli individui, ma contribuirà anche a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure mediche.