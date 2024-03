Spuntano dei triangoli neri nelle cabine degli aerei | Ecco perché è bene sedersi lì: il segreto spiegato da una assistente di volo

Scoperto il senso della presenza dei triangoli neri nelle cabine degli aerei: incredibile.

Si avvicina l’estate e, con lei, anche le attesissime vacanze. Sono tantissime le famiglie italiane che si apprestano a organizzare le proprie ferie estive e, tra chi va al mare, chi in montagna e chi in qualche bella città d’arte, è proprio questo il periodo migliore per prendere i biglietti di treni e aerei, così da non spendere troppo.

I rincari, infatti, hanno causato un aumento dei prezzi anche in questo settore e, se non si vuole rinunciare a niente, è meglio partire in anticipo e controllare periodicamente le tariffe della tratta che si vuole percorrere, così da accaparrarsi i ticket quando costano poco.

Se quindi avete già deciso dove andare e state sognando il momento in cui salirete sull’aereo per partire, vi sveliamo un dettaglio che potrebbe catturare la vostra attenzione proprio durante il volo: riguarda un dettaglio della cabina, un piccolo triangolino nero posto sopra i finestrini.

Triangoli neri nella cabina dell’aereo: il loro significato

Se amate stare nei posti vicini al finestrino, così da ammirare il panorama lungo tutto il volo, allora avrete sicuramente notato che, nei pressi dell’apertura, c’è un triangolino nero di piccole dimensioni e con la punta verso l’altro.

Si tratta di un simbolo pensato per il personale di bordo e, quindi, che ha un significato speciale solo per chi lavora sull’aereo: a svelare il suo significato è infatti un’assistente di volo, che ha voluto dire una volta per tutte perché ci sono questi triangoli, proprio in quei punti.

È la posizione migliore

La zona sopra la quale c’è il triangolino nero è quella più indicata per esaminare l’ala e tutta la sua superficie, quindi per controllare se sia tutto a posto, se ci sia qualche problema e in generale per dare un’occhiata fuori dall’abitacolo. Quella specifica posizione, infatti, permette di visionare l’esterno nel miglior modo possibile!

Nonostante la modernità offra tecnologie uniche e dal potere incredibile, di fatto gli occhi sono ancora lo strumento più importante quando si tratta di verificare le condizioni del proprio mezzo di trasporto. Su richiesta del Capitano, un’assistente di volo può quindi indirizzarsi verso il triangolino per dare un’occhiata verso quella direzione e, quindi, rassicurare il pilota in merito alle condizioni o, in caso contrario, descrivergli cosa vede.