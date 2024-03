Multa da 300€ se porti a spasso il tuo cane | La nuova legge colpisce duro i proprietari di animali

Per portare il tuo cane a spasso ora dovrai prendere delle misure aggiuntive, altrimenti rischi una multa; shock per tutti i proprietari.

La relazione tra l’uomo e il suo fedele compagno a quattro zampe è sempre stata fonte di gioia e compagnia.

Tuttavia, con il crescente numero di animali domestici e le relative questioni di igiene pubblica e sicurezza, le autorità hanno implementato nuove leggi per regolamentare il comportamento dei proprietari di animali.

Una delle più recenti disposizioni che ha scatenato dibattiti accesi è l’introduzione di multe salate per coloro che portano a spasso il proprio cane.

Secondo questa normativa, i proprietari sono tenuti a rispettare rigide regole di igiene e comportamento in pubblico, altrimenti rischiano di dover sborsare fino a 300€ di multa.

Preparati a portare con te spruzzino e sapone

Il rispetto per l’ambiente e per la salute pubblica dovrebbe essere un impegno costante di ogni cittadino, e questo vale anche quando si tratta di passeggiare con il proprio cane. Recentemente, il Comune di Volano, in provincia di Trento, ha introdotto una serie di norme volte a promuovere l’igiene pubblica e il benessere urbano durante le passeggiate con i cani, e una di queste riguarda specificamente la pulizia dell’urina degli animali.

La nuova regola, che entrerà in vigore il prossimo 2 aprile, impone ai proprietari di cani di essere muniti di uno spruzzino con acqua e, possibilmente, sapone per pulire l’urina dei propri animali durante le passeggiate. Questa misura, votata durante l’ultimo Consiglio comunale di febbraio, fa parte di un ampio aggiornamento del regolamento comunale per la detenzione e la circolazione degli animali.

Parla la sindaca: misura per evitare danni all’ambiente

L’obbligo di pulire l’urina del proprio cane durante le passeggiate non è solo una questione di rispetto per l’igiene pubblica, ma anche una precauzione importante per la salute umana e per l’ambiente. L’urina del cane può contenere batteri e parassiti dannosi per la salute umana, e se non viene rimossa correttamente, può portare alla formazione di cattivi odori e alla presenza di germi nell’ambiente circostante. Questo potrebbe diventare un problema soprattutto negli spazi pubblici frequentati da altre persone. Inoltre, la pipì del cane può danneggiare il terreno se non viene pulita regolarmente, poiché contiene azoto che può bruciare il prato. Questo può causare problemi non solo estetici, ma anche ambientali, compromettendo la salute degli ecosistemi locali.

Le sanzioni previste per chi non rispetta questa nuova regola vanno da 54 a 324 euro, a seconda della gravità della violazione. La sindaca Maria Alessandra Furlini ha sottolineato che l’obiettivo principale di queste nuove norme è quello di rendere il centro abitato di Volano più vivibile, aggiornando un regolamento che ormai risaliva al 1999. Questo provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di promozione del rispetto dell’ambiente e della convivenza civile all’interno della comunità. Va sottolineato che queste misure non sono isolate, ma seguono l’esempio di altri comuni come Rovereto e Trento, che già hanno adottato disposizioni simili per promuovere l’igiene pubblica durante le passeggiate con i cani.