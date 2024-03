Bonus senza Isee: questi li possono ottenere tutti senza presentare un bel niente

Conosci queste agevolazioni? Ti migliorano la vita e non hai bisogno di essere possessore ISEE per richiederle!

L’attestazione ISEE rappresenta spesso un requisito fondamentale per l’accesso a numerosi bonus e agevolazioni, ma non è sempre indispensabile.

In alcuni casi, infatti, le prestazioni economiche vengono erogate in base ad altri criteri, senza necessità di presentare l’ISEE che tiene conto del patrimonio.

Questa distinzione è cruciale per coloro che si chiedono se richiedere o meno l’ISEE per accedere a tali benefici.

Nel corso del 2024, numerose misure di sostegno al reddito e agevolazioni non richiedono l’ISEE per la loro concessione. Vediamo di seguito un elenco esauriente di queste misure, che possono risultare di particolare interesse per coloro che non hanno ancora richiesto l’ISEE o stanno valutando se farlo.

Gli assegni dedicati al sostegno delle famiglie

L’Assegno Unico Universale (AUU) è una prestazione destinata a fornire sostegno al reddito delle famiglie con minori a carico, estendendosi in alcuni casi anche ai maggiorenni. È possibile richiedere l’AUU anche senza l’ISEE; tuttavia, in questo caso, l’importo concesso sarà quello minimo. Nel 2024, l’importo dovrebbe essere aggiornato a circa 57 euro, con un aumento di circa 17 euro per ogni figlio successivo al secondo. Il bonus per l’asilo nido, invece, è una misura volta a sostenere il reddito delle famiglie con figli piccoli. Anche per questo beneficio, non è richiesto l’ISEE per la sua concessione. Tuttavia, senza la dichiarazione della situazione economica, il bonus sarà erogato solo per l’importo minimo, pari a 1.500 euro all’anno.

Per quanto riguarda l’Assegno Sociale, destinato alle persone in situazioni di disagio economico che hanno compiuto i 67 anni di età, non è necessario presentare l’ISEE. La valutazione del diritto alla prestazione si basa esclusivamente sulla condizione reddituale del richiedente. Le prestazioni di sostegno per disabili e invalidi, invece, sono tra cui le pensioni per invalidi civili e l’indennità di frequenza e generalmente non richiedono l’ISEE. Anche le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, come sconti sull’acquisto di auto o il bonus per tablet e smartphone, non dipendono dall’ISEE.

Bonus per internet ed esenzioni sui pagamenti di ticket e canone

Il bonus Internet, un contributo di 100 euro per l’attivazione di connessioni a banda ultralarga, non richiede l’ISEE per la sua richiesta. Tuttavia, vista la disponibilità limitata di fondi, è consigliabile agire prontamente per non rischiare l’esaurimento delle risorse Anche per l’esenzione dal pagamento del Canone Rai non è richiesto l’ISEE. Tale esenzione è prevista per i cittadini di età superiore ai 75 anni con reddito proprio o coniugale non superiore a 8.000 euro.

Altra esenzione è quella dal pagamento del ticket sanitario, che si basa sulla condizione reddituale del nucleo familiare e non richiede l’ISEE. Nel dettaglio, sono esenti i cittadini di età inferiore a 6 anni, oltre ai disoccupati e ai titolari di pensione sociale, tra gli altri. Infine, numerose detrazioni e deduzioni fiscali, come quelle per le spese sanitarie o sull’edilizia, non richiedono l’ISEE per essere richieste. Ora sai cosa ti spetta di diritto se non sei possessore ISEE.