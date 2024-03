Recensioni online: quali azioni legali impugnare contro i leoni da tastiera | Lo spiega il legale

Sei il proprietario di un’attività e una recensione negativa ti sta danneggiando? Ecco cosa puoi fare per risolvere la questione.

Il potere dei social network nell’era digitale è innegabile.

Tuttavia, con questo potere sorgono anche gravi responsabilità, soprattutto quando si tratta di interagire e comunicare.

Uno dei problemi più diffusi è la diffamazione online, un fenomeno che può avere conseguenze devastanti per la reputazione e la vita delle persone coinvolte.

Se sei stato vittima di diffamazione sui social network, magari attraverso una recensione negativa alla tua attività, e intendi agire contro il responsabile, ci sono alcune questioni di particolare importanza che devi tenere presente.

La definizione di diffamazione sul web

Innanzitutto, è essenziale comprendere come si definisce la diffamazione e dove inizia il diritto di critica. Come spiega il portale di consulenza legale “La Legge Per Tutti”, la diffamazione online può essere considerata solo se il contenuto diffamatorio viene pubblicato mentre la vittima è offline. È importante sottolineare che la diffamazione non include le situazioni in cui il contenuto offensivo è parte di uno scambio diretto online tra le parti coinvolte: in tal caso si tratterebbe di un’ingiuria, un illecito civile che potrebbe non garantire un risarcimento adeguato.

La diffamazione online scatta quando il contenuto pubblicato mira a danneggiare la reputazione personale o professionale della vittima, piuttosto che esprimere una semplice critica sul suo operato. Per essere considerata diffamazione, la frase deve essere falsa e deve contenere un giudizio negativo che renda la vittima disprezzabile agli occhi degli altri. Un altro aspetto da considerare è il contenuto del messaggio diffamatorio. Mentre le opinioni generali possono essere considerate legittime, l’affermazione di fatti specifici falsi potrebbe costituire diffamazione. È importante distinguere tra critiche valide e accuse infondate.

Come agire in caso di recensione diffamatoria

Prima di intraprendere azioni legali, è consigliabile cercare un avvocato per ottenere consulenza legale. In molti casi, un avvocato può inviare una lettera di diffida al responsabile, chiedendo la rimozione del contenuto diffamatorio e un risarcimento del danno. Se il responsabile non risponde alla diffida o se si preferisce evitare il contatto preliminare, si può procedere legalmente. Esistono diverse opzioni legali per affrontare la diffamazione sui social network: la vittima può presentare una querela entro tre mesi dalla conoscenza del fatto. La querela avvierà un’indagine e un processo penale e, se si desidera ottenere un risarcimento del danno, la vittima deve costituirsi parte civile con l’assistenza di un avvocato.

In alternativa all’azione penale, la vittima può intraprendere una causa civile per ottenere un risarcimento del danno. In questo caso, il giudice considererà diversi fattori, tra cui la gravità delle affermazioni denigratorie, la veridicità dei fatti, il tempo in cui il contenuto è rimasto online, la reputazione della vittima e la visibilità del contenuto diffamatorio. È importante notare che l’azione legale contro la diffamazione sui social network può essere un processo complesso e richiede una valutazione accurata dei fatti e delle prove disponibili. Inoltre, è fondamentale essere consapevoli dei propri diritti e delle procedure legali coinvolte.