Oscar 2024: tutti i filmoni da non perdere per nessuna ragione | Ecco dove guardarli

Vorresti recuperare i film candidati agli Oscar (con un po’ di ritardo)? Per vederne la maggior parte ti basta un sito di streaming!

L’atmosfera incantata della notte degli Oscar continua a risuonare nell’aria mentre gli appassionati del cinema si immergono nelle storie e nelle immagini che hanno brillato sul grande schermo.

Ma la bellezza di queste opere non è limitata alle sale cinematografiche: grazie alle piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, è possibile rivivere l’emozione dei dieci film nominati e dei vincitori comodamente da casa propria.

Che si tratti di rivivere i momenti emozionanti dei vincitori o di esplorare le gemme nascoste del cinema internazionale, c’è qualcosa per tutti gli amanti del cinema, pronto ad incantare e sorprendere in ogni momento.

Ecco su quali piattaforme potete trovare i vincitori assoluti (e non solo) dell’edizione 2024 degli Oscar.

Il Barbenheimer continua a casa tua

Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione, ad ergersi come miglior film dell’anno è stato “Oppenheimer” di Christopher Nolan, che ha portato a casa sette prestigiose statuette. Il film non è certo stato un flop di botteghino, ma, dopo il trionfo agli Oscar, anche i più disinteressati si stanno affrettando a recuperare questo capolavoro in streaming. Il film è disponibile su diverse piattaforme tra cui Prime Video, Apple TV, Google Play e YouTube, il che rende più facile per gli spettatori godersi questa epica biografia cinematografica.

E se “Oppenheimer” ha trionfato in più categorie, lo stesso non si può dire di “Barbie”, “gemella” di uscita del film di Nolan (tanto da generare un vero e proprio evento di rassegna cinematografica, il Barbenheimer): nonostante Greta Gerwig abbia ottenuto una sola statuetta per la miglior canzone originale (ad opera dell’artista Billie Eilish), il film che narra le gesta della bambola più famosa del mondo continua a godere di estrema popolarità. Potete trovare il film su Apple TV, Prime Video, Mediaset Infinity, Timvision e Rakuten TV. Ma l’esperienza non si limita certo a queste due pellicole, le più chiacchierate dell’edizione.

Tra Netflix, Prime e qualche salto al cinema

Mentre ci si avventura nel vasto catalogo di film, ci si imbatte in opere premiate come “Anatomia di una Caduta” e “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, disponibili su Prime Video. E nonostante l’esclusione dell’Italia dal podio, ci sono ancora gioielli da scoprire come “Io Capitano” di Matteo Garrone, che promette di incantare il pubblico con la sua narrazione avvincente e la sua profondità emotiva. Ma il viaggio attraverso il cinema non si ferma alle opere vincitrici: film come “Maestro”, che esplora la complessa vita del leggendario compositore Leonard Bernstein, sono disponibili su piattaforme come Netflix, offrendo agli spettatori un’esperienza cinematografica unica.

Parliamo infine dei film non ancora disponibili sulle piattaforme. Al cinema potrete recuperare il pluri-premiato “Povere Creature”, ultima opera di Yorgos Lanthimos; oltre all’onirica pellicola del regista greco, in sala trovate anche “Past Lives”, “The Holdovers – Lezioni di Vita”, e il chiacchieratissimo e devastante “La zona di interesse”, ultima opera di Jonathan Glazer e vincitore del Miglior Film Internazionale.