Toyota svende la sua auto a idrogeno: comprati il futuro con 37.000€ di sconto

Toyota, nota azienda produttrice di automobili, ha deciso di applicare uno sconto incredibile a un modello particolare che funziona a idrogeno: ecco di quale stiamo parlando e perché questa decisione.

Ogni giorno si sente parlare di importanti novità nel settore automobilistico. A volte riguardano delle novità dal punto di vista tecnologico, a volte invece sono semplicemente novità che riguardano l’economia. In particolare, in questi giorni sta facendo molto parlare di sé Toyota, che ha deciso sostanzialmente di svendere uno dei suoi modelli più famosi ma che non sembra aver conquistato il pubblico.

Negli ultimi anni, infatti, l’azienda ha deciso di investire nei modelli a idrogeno e molti automobilisti credono che si tratti del modello che più verrà utilizzato in futuro. Nonostante ciò, pare che l’idrogeno non convinca i possibili clienti, che continuano a rimanere scettici davanti a questa alternativa più ecologica.

Per questo, Toyota ha deciso di applicare delle importanti agevolazioni verso chi vorrà acquistare un modello a idrogeno: di fatto, sta praticamente regalando il modello Mirai 2023.

Toyota, le agevolazioni per acquistare un’auto a idrogeno

Negli Stati Uniti, Toyota sta praticamente svendendo il modello Mirai Limited 2023 grazie all’applicazione di sconti e incentivi. Sostanzialmente, anche se il prezzo d’acquisto sarebbe 66mila dollari, con tutte queste mosse scende quasi alla metà, quindi 26mila.

L’azienda, infatti, propone 15mila dollari di idrogeno gratuito per i primi sei anni, nonché il prestito a interessi zero: in questo modo si risparmierebbero circa 11mila dollari. 11mila dollari è il prezzo per produrre lo stack a celle a combustile e questo è il ragionamento di Toyota: voi comprate la batteria, noi vi diamo la macchina. Ma perché questa scelta così generosa?

Toyota, l’idrogeno rappresenta il futuro nel settore automobilistico?

Perché Toyota ha proposta questa idea? Negli ultimi giorni si è parlato molto della chiusura di Shell delle sue stazioni di rifornimento a idrogeno in California: questo significa che fare il pieno a una Mirai Limited negli Stati Uniti con il tempo diventerà sempre più difficile. Per questo, in molti non la stanno acquistando.

Inoltre, bisogna considerare che produrre idrogeno non è di certo semplice e soprattutto non è immediato. In particolare, se parliamo di “idrogeno verde“, ovvero quello più ecologico possibile a emissioni zero, il processo non è così scontato. In molti dicono che l’idrogeno sarà il futuro per molti settori, tra cui quello automobilistico, ma per il momento sembra un futuro abbastanza lontano. Tuttavia, molti marchi sono ottimisti a riguardo e stanno investendo su diversi progetti a tema idrogeno: vedremo cosa succederà.