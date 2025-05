Yattaman – Il film(2009)

Ganchan (Shô Sakurai) e la sua ragazza Janet (Saki Fukuda) costruiscono straordinari robot e quando il mondo è in pericolo si trasformano nei supereroi Yattaman. L’occasione per una nuova impresa si presenta quando la giovane Shoko (Anri Okamoto) chiede il loro aiuto per ritrovare il padre, scomparso nel Negitto mentre era sulle tracce di uno dei quattro frammenti della potente Pietra Dokrostone.

Ma qualcun altro è alla ricerca della mitica Pietra. Si tratta degli acerrimi nemici degli Yattaman: la Banda Drombo, composto dalla bellissima e perfida Miss Dronio (Kyoko Fukada), e dai suoi tirapiedi Boyakki (Katsuhisa Namase) e Tonzula (Kendo Kobayashi). I Drombo, con l’aiuto del misterioso Dottor Drokobei ingaggiano con gli Yattaman una dura battaglia per il possesso della Dokrostone… e per il destino del mondo.