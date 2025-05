Un Anno da Ricordare(2010)

La vera storia di Penny Chenery (Diane Lane) proprietaria del celebre Secretariat un cavallo di razza purosangue inglese, campione in USA.

Nonostante una conoscenza alquanto limitata del mondo dei cavalli, Penny Chenery riceve in eredità Meadows Stables, un ranch in Virginia, che suo padre, gravemente malato, non può più dirigere. A dispetto di ogni previsione, Chenery – insieme all’esperto addestratore Lucien Laurin – riuscirà a primeggiare in un mondo dominato dagli uomini, aggiudicandosi l’ambito titolo della Triple Crown, per la prima volta dopo 25 anni: grazie a lei Secretariat diventerà il cavallo da corsa più noto di tutti i tempi.