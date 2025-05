Pandemia(2009)

La fine del mondo è arrivata e il contagio è in atto. Le cause sono sconosciute, si sa solo che l’epidemia è arrivata con la pioggia e ha decimato la popolazione. Si fanno sentire la scarsità di acqua potabile e di generi alimentari e i superstiti, allo stremo delle forze, sono costretti al baratto di qualsiasi cosa pur di restare vivi.

In questo scenario post-apocalittico, due giovani, Arno e Lidia, intraprendono un difficile viaggio per sfuggire da desolazione e violenza, in cerca di una vita migliore.