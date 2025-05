Monsters(2010)

Una sonda artificiale, inaspettato habitat di microrganismi alieni, si schianta al confine tra Stati Uniti e Messico.

Sei anni dopo quelle forme di vita elementari si sono adattate al nostro mondo, evolvendosi in creature mostruose. Le autorità terrestri sono costrette a mettere in quarantena la zona, creando una spaccatura tra i due paesi. Un reporter (Scoot McNairy) e la figlia del proprietario del giornale (Whitney Able) per cui lavora devono attraversare la zona proibita. I due si ritrovano in un paesaggio ormai completamente alieno. Riusciranno ad adattarsi e a sopravvivere?

Un film di fantascienza innovativo, consacrato in molti festival internazionali, pronto a diventare fenomeno di culto.