Four Lions è stato uno dei film più proiettati all’ultimo Sundance Film Festival e ha riscosso uno straordinario successo di critica e pubblico. Definito una commedia jihadista, racconta le bizzarre avventure di quattro estremisti islamici inglesi e del loro maldestro tentativo di organizzare un attentato. Four Lions è un tour de force comico e promette certamente di far parlare di sè.

