Diciottanni – Il mondo ai miei piedi(2010)

Ludovico (Marco Rulli) è un diciottenne che non riesce a vivere la sua età. Orfano da quando era piccolo e cresciuto da uno zio tossicodipendente, ricerca nelle donne, in particolare in quelle più grandi, l’amore incondizionato nel tentativo di riempire il suo vuoto affettivo, ma senza riuscirci davvero.

Quando Ludovico s’innamora di Giulia (Elisabetta Rocchetti), amante di suo zio, sarà costretto ad aprire gli occhi sulla sua situazione familiare e sentimentale. Dopo aver toccato il fondo spirituale e morale, Ludovico cercherà di ritrovare davvero se stesso e diventare un ragazzo della sua età.